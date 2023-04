Roche Italia: due bandi nel 2023 per ricerca clinica e soluzioni innovative (Di venerdì 14 aprile 2023) Roche Italia ha annunciato il lancio della quarta edizione di due bandi: il primo dedicato alla ricerca clinica a supporto delle figure di Data Manager e Infermieri di ricerca con un finanziamento di 300mila euro, il secondo per i servizi a supporto di soluzioni innovative per persone con la Sclerosi Multipla con un investimento di 240mila euro. Le candidature sono aperte online dal 13 aprile al 15 settembre 2023. Roche Italia: premiare la ricerca Contemporaneamente sono stati premiati i vincitori della terza edizione di entrambi i bandi Roche Italia: 10 data manager e infermieri di ricerca che potranno gestire ... Leggi su fmag (Di venerdì 14 aprile 2023)ha annunciato il lancio della quarta edizione di due: il primo dedicato allaa supporto delle figure di Data Manager e Infermieri dicon un finanziamento di 300mila euro, il secondo per i servizi a supporto diper persone con la Sclerosi Multipla con un investimento di 240mila euro. Le candidature sono aperte online dal 13 aprile al 15 settembre: premiare laContemporaneamente sono stati premiati i vincitori della terza edizione di entrambi i: 10 data manager e infermieri diche potranno gestire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ParetoBiblio : RT @ptvonline2001: Ci siamo anche noi tra i vincitori dei bandi 2022 @RocheItalia per ricerca e Sclerosi multipla @Adnkronos @unitorvergata… - cronache_s : @Roche Italia ha annunciato il lancio della quarta edizione dei bandi: In quattro anni stanziati 1.3 milioni euro p… - salutedomani : PREMIATA LA RICERCA CLINICA E I SERVIZI IN SCLEROSI MULTIPLA. AL VIA I NUOVI BANDI ROCHE ITALIA - ptvonline2001 : Ci siamo anche noi tra i vincitori dei bandi 2022 @RocheItalia per ricerca e Sclerosi multipla @Adnkronos… - FarmaVirtuale : Roche Italia investe 540mila euro per ricerca clinica e servizi in sclerosi multipla -