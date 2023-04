Rocco Schiavone 5 | le anticipazioni trama e cast della quarta puntata

(Di venerdì 14 aprile 2023) , 14 aprile Stasera, 14 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda lae ultimadi5, la quinta stagionefortunata serie tv con protagonista Marco Giallini. Nuovi casi, dunque, per il vicequestore di Aosta sempre tratti dai romanzi e racconti di Antonio Manzini. Ci saranno nuovi livelli di “rotture” per il protagonista? Chissà. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nellae ultimafiction, dal titolo “Punti di vista”, nonostante l’errore commesso sul caso dell’omicidioprofessoressa Martinet,riprende le indagini con determinazione. Oltre all’aiutosquadra, anche la giornalista Sandra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : Tagliente, ruvido e spiazzante: torna @marcogiallini nei panni di #RoccoSchiavone, da stasera alle 21.20 su @RaiDue… - infoitcultura : Rocco Schiavone 5, le anticipazioni della terza puntata - infoitcultura : Rocco Schiavone 5, stasera in tv la terza puntata - infoitcultura : Rocco Schiavone anticipazioni: continuano le indagini sull'omicidio della professoressa - infoitcultura : Rocco Schiavone 5: trama, cast e anticipazioni della terza puntata, stasera 14 aprile su Rai 2 -

Questa sera , venerdì 14 aprile 2023 , appuntamento speciale e secondo della settimana con. La quinta stagione della Fiction con Marco Giallini , composta da quattro episodi , sarà trasmessa in prima serata su Rai2 alle ore 21.20 . Scopriamo insieme le Anticipazioni e le ...Un traino record al mercoledì, quasi 11% di share per '', non ha comunque smosso gli ascolti per due puntate su quattro vicini al 3% di share. Un programma non si valuta solo dai ...Chi è Marco Giallini, noto attore e protagonista di. Vincitore di tre Nastri d'argento, è uno degli interpreti più apprezzati L'articolo Marco Giallini, chi è l'attore protagonista di: vita privata, età, compagna, figli ...

Rocco Schiavone 5 su Rai 2: le anticipazioni della 3ª puntata di stasera, 14 aprile La Gazzetta dello Sport

Questa sera, venerdì 14 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quarta e ultima puntata di Rocco Schiavone 5, la quinta stagione della fortunata serie tv con protagonista Marco Giallini.Back to School cambia serata. Il programma che riporta i vip sui banchi di scuola a rifare l’esame di quinta elementare dalla prossima settimana andrà in onda di giovedì; al suo posto, mercoledì 19 ap ...