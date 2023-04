Rivivi la diretta della conferenza di Spalletti prima di Napoli - Verona

(Di venerdì 14 aprile 2023)- Dopo il ko incassato a San Siro contro il Milan nell'andata dei quarti di Champions League e in attesa del secondo round in programma la settimana prossima al 'Maradona', ilsi prepara ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milansette : Milan-Napoli 1-0, rivivi la diretta: ai rossoneri il primo round - IdeawebTV : Coppa Seconda Terza Categoria LIVE: Piazza-Villafalletto 0-1! Il trofeo è biancorosso! RIVIVI LA DIRETTA… - milansette : Milan Empoli 0-0: i rossoneri non sfondano. Rivivi la diretta - LALAZIOMIA : Lazio-Juve rivivi la diretta 2-1: gol di Milinkovic e Zaccagni, Sarri vola in alto -

lae leggi le ultime notizie in vista del ...La Juventus ha vinto il match d'andata contro lo Sporting Lisbona . A decidere l'incontro è stato il gol di Gatti , realizzato al 73' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La sfida è stata molto ...La Roma esce sconfitta per 1 - 0 dal campo del Feyenoord nell'andata dei quarti di finale di Europa League . Sfortunata la squadra di Mourinho che ha perso quasi subito Dybala per infortunio, poi ...

Feyenoord-Roma 1-0, rivivi la diretta: errori e sfortuna per i giallorossi Corriere dello Sport

FORMELLO - Vigilia di Spezia-Lazio, Maurizio Sarri parla in conferenza alle 13.15: segui la diretta scritta delle sue parole in sala stampa su Lalaziosiamonoi.it. Ha ...Conto alla rovescia per la prestigiosa corsa in calendario il 16 Aprile con 27 team italiani e 3 formazioni europee al via ...