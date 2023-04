Rivalutazione delle pensioni 2023. Ecco la tabella Inps (Di venerdì 14 aprile 2023) L’Istituto, con la circolare Inps 22 dicembre 2022, n. 135 , comunica la conclusione di tutte le attività di Rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al ... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 14 aprile 2023) L’Istituto, con la circolare22 dicembre 2022, n. 135 , comunica la conclusione di tutte le attività diprestazioni assistenziali, propedeutiche al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : I consumi tengono, i salari no: crolla il tasso di risparmio. Sanità e autonomia differenziata: ennesimo colpo al S… - Gitro77 : @Bombadasei No. Hanno abbassato l'adeguamento all'inflazione della maggior parte delle pensioni raddoppiando gli sc… - borghi_claudio : @Valerio14317834 A bilancio tutta la minore rivalutazione delle pensioni è andata in tagli alle bollette. - NinoPalmisano3 : @Giogio47658624 mi manda una copia del Def non c’è taglio delle pensioni si parla di rivalutazione delle pensioni o… - gabbuzzooo : RT @Happy4Trigger: A costo di sembrare monotono. Ai ricchi va fatto capire che la scelta e' fra un pacchetto che comprende la patrimonial… -