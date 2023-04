"Ripristinati con urgenza". Porcheria-Macron, lo schiaffo all'Italia | Guarda (Di venerdì 14 aprile 2023) La Francia alza il muro alla frontiera Italiana per respingere l'ondata di migranti in arrivo dall'Africa. Ieri, Le Figaro ha rivelato i nuovi piani del ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, che, dinanzi all'incremento dei flussi migratori attraverso il Mediterraneo e alla dichiarazione dello stato di emergenza decretato dall'Italia, ha accolto le richieste di Éric Ciotti, presidenti dei Républicains, in materia di sicurezza e controllo dei confini. Il leader dei gollisti, nonché consigliere dipartimentale delle Alpi-Marittime (il primo dipartimento francese per chi arriva dall'Italia), ha inviato una lettera a Darmanin il 7 aprile, chiedendogli di «ripristinare i controlli alle frontiere con la massima urgenza e di dispiegare nuovamente i reparti mobili alla frontiera Italiana, per evitare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) La Francia alza il muro alla frontierana per respingere l'ondata di migranti in arrivo dall'Africa. Ieri, Le Figaro ha rivelato i nuovi piani del ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, che, dinanzi all'incremento dei flussi migratori attraverso il Mediterraneo e alla dichiarazione dello stato di emergenza decretato dall', ha accolto le richieste di Éric Ciotti, presidenti dei Républicains, in materia di sicurezza e controllo dei confini. Il leader dei gollisti, nonché consigliere dipartimentale delle Alpi-Marittime (il primo dipartimento francese per chi arriva dall'), ha inviato una lettera a Darmanin il 7 aprile, chiedendogli di «ripristinare i controlli alle frontiere con la massimae di dispiegare nuovamente i reparti mobili alla frontierana, per evitare ...

