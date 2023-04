Ripavimentazione del Centro storico, lavori conclusi. Il Comune riapre la strada (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRampa San Modestino e via San Francesco Saverio riaprono al traffico veicolare. Completato l’intervento di Ripavimentazione del Centro storico e – nel mezzo – l’ulteriore intervento di sistemazione del tratto fognario sottostante, questa mattina, il Comune di Avellino ha provveduto a ripristinare la viabilità della zona. Si conclude così un cantiere che restituisce dignità e organicità anche urbanistica ad un tratto particolarmente suggestivo del Centro storico della città, a ridosso della Chiesa di Santa Rita, e che necessitava da tempo di una complessiva riqualificazione. Nei prossimi giorni, verranno realizzate le ultimissime rifiniture. «Abbiamo riaperto il tratto stradale – afferma l’assessore ai lavori pubblici, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRampa San Modestino e via San Francesco Saverio riaprono al traffico veicolare. Completato l’intervento didele – nel mezzo – l’ulteriore intervento di sistemazione del tratto fognario sottostante, questa mattina, ildi Avellino ha provveduto a ripristinare la viabilità della zona. Si conclude così un cantiere che restituisce dignità e organicità anche urbanistica ad un tratto particolarmente suggestivo deldella città, a ridosso della Chiesa di Santa Rita, e che necessitava da tempo di una complessiva riqualificazione. Nei prossimi giorni, verranno realizzate le ultimissime rifiniture. «Abbiamo riaperto il trattole – afferma l’assessore aipubblici, ...

