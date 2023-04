«Rinuncio a tutto ma non al Milan»: le condizioni di Scaroni per l’Enel (Di venerdì 14 aprile 2023) Paolo Scaroni, presidente del Milan e vice di Rotschild Italia, è stato nominato dal governo Meloni come nuovo numero uno di Enel, dopo giorni che hanno visto il suo nome al centro di moltissime voci e trattative fra le forze di maggioranza. Scaroni si è sempre detto disponibile a valutare qualsiasi incarico il governo gli L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 14 aprile 2023) Paolo, presidente dele vice di Rotschild Italia, è stato nominato dal governo Meloni come nuovo numero uno di Enel, dopo giorni che hanno visto il suo nome al centro di moltissime voci e trattative fra le forze di maggioranza.si è sempre detto disponibile a valutare qualsiasi incarico il governo gli L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Paolo Scaroni e le condizioni per l’Enel: rinuncio a tutto ma non al Milan - sportli26181512 : #Governance #Notizie «Rinuncio a tutto ma non al Milan»: le condizioni di Scaroni per l’Enel: Paolo Scaroni, presid… - Yuro_23 : RT @CalcioFinanza: «Rinuncio a tutto ma non al #Milan»: le condizioni di Paolo #Scaroni per la presidenza di #Enel - CalcioFinanza : «Rinuncio a tutto ma non al #Milan»: le condizioni di Paolo #Scaroni per la presidenza di #Enel… - Italia_Notizie : Paolo Scaroni e le condizioni per l’Enel: rinuncio a tutto ma non al Milan -