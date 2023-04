Riforma pensioni in Francia | manifestanti schierati davanti all' Hotel de Ville

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il Consiglio costituzionale francese ha approvato ladellefrancese, in particolare l'articolo per innalzare l'età pensionabile da 62 a 64 anni. Decine disi sono riunite in alcuni punti dellavenerdì sera al momento della decisione della Corte. Gli oppositori politici di Macron hanno promesso di continuare a fare pressione sul governo affinché ritiri la legge.

Il Consiglio costituzionale francese ha dato il via libera alle norme essenziali della riforma delle pensioni, in particolare l'articolo più contestato, quello che aumenta l'età pensionabile da 62 a 64 anni. I 'saggi' hanno anche respinto la richiesta di 250 parlamentari dell'opposizione di indire un referendum. Convalidato l'articolo più discusso, quello che porta l'età pensionabile da 62 a 64 anni, respingendo la richiesta di un referendum. In centinaia si sono subito riversati per le strade di Parigi per protestare.

La Francia torna in piazza contro la riforma delle pensioni. A Parigi hanno protestato in 400mila secondo il sindacato Cgt, mentre la prefettura riduce il numero a 42mila persone. I sindacati francesi hanno esortato ancora una volta il presidente Emmanuel Macron a non firmare la sua riforma delle pensioni, in un ultimo disperato tentativo di bloccarla.