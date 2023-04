Riforma pensioni Francia, attesa decisione Corte costituzionale: scenari possibiliV (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – Grande attesa in Francia per le decisioni dei giudici della Corte costituzionale che si pronunceranno oggi sul testo della Riforma delle pensioni voluta dall’esecutivo e sulla proposta di referendum di iniziativa condivisa avanzata da chi si oppone alla Riforma. Diversi gli scenari possibili, secondo le ricostruzioni della stampa francese. Il primo – riporta Bfmtv – prevede la convalida da parte della Corte della Riforma, il cui testo verrebbe considerato nella sua totalità conforme alla Costituzione, sia riguardo al suo contenuto, sia ai mezzi legislativi utilizzati per farla adottare. Questa ipotesi è considerata quella meno probabile dagli specialisti di diritto pubblico citati dall’emittente. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – Grandeinper le decisioni dei giudici dellache si pronunceranno oggi sul testo delladellevoluta dall’esecutivo e sulla proposta di referendum di iniziativa condivisa avanzata da chi si oppone alla. Diversi glipossibili, secondo le ricostruzioni della stampa francese. Il primo – riporta Bfmtv – prevede la convalida da parte delladella, il cui testo verrebbe considerato nella sua totalità conforme alla Costituzione, sia riguardo al suo contenuto, sia ai mezzi legislativi utilizzati per farla adottare. Questa ipotesi è considerata quella meno probabile dagli specialisti di diritto pubblico citati dall’emittente. ...

