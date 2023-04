Riforma pensioni Francia, attesa decisione Corte costituzionale: scenari possibili (Di venerdì 14 aprile 2023) Grande attesa in Francia per le decisioni dei giudici della Corte costituzionale che si pronunceranno oggi sul testo della Riforma delle pensioni voluta dall'esecutivo e sulla proposta di referendum ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Grandeinper le decisioni dei giudici dellache si pronunceranno oggi sul testo delladellevoluta dall'esecutivo e sulla proposta di referendum ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un gruppo di manifestanti in sciopero contro la riforma delle pensioni ha fatto irruzione nella sede parigina di Lv… - HuffPostItalia : Elsa Fornero: 'Né Salvini né altri hanno avuto il coraggio (e i soldi) per cancellare la mia riforma delle pensioni… - repubblica : Francia, di nuovo in piazza contro la riforma delle pensioni. A Parigi manifestano in 400mila: invasa la sede di Lv… - QdSit : Il Governo si dimentica delle pensioni, salta la riforma. Torna Quota 103? Tutte le ipotesi - Maurizi89669463 : RT @ShunaSwv: Blocco della raffineria Feyzin di Lione contro la riforma delle pensioni. -