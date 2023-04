Riforma pensioni: arrivano ricchi sconti e bonus per le donne | Novità forti dal governo: approfittane (Di venerdì 14 aprile 2023) Importanti Novità sul fronte delle pensioni, a beneficiarne saranno soprattutto le donne. Vediamo di cosa si tratta. Il governo Meloni sta lavorando ad una Riforma delle pensioni di ampio respiro per consentire ad un numero crescente di persone di ritirarsi dal lavoro prima di aver compiuto 67 anni. In particolare sono in arrivo importanti Novità per le donne. Analizziamo nei dettagli i cambiamenti che ci attendono. Importanti Novità sulle pensioni per le donne/ Ilovetrading.itObiettivo del governo di Giorgia Meloni è favorire il ricambio generazionale sul mercato del lavoro incentivando le assunzioni. Per fare ciò, oltre alla Riforma dell’Ires- l’imposta che riguarda ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 14 aprile 2023) Importantisul fronte delle, a beneficiarne saranno soprattutto le. Vediamo di cosa si tratta. IlMeloni sta lavorando ad unadelledi ampio respiro per consentire ad un numero crescente di persone di ritirarsi dal lavoro prima di aver compiuto 67 anni. In particolare sono in arrivo importantiper le. Analizziamo nei dettagli i cambiamenti che ci attendono. Importantisulleper le/ Ilovetrading.itObiettivo deldi Giorgia Meloni è favorire il ricambio generazionale sul mercato del lavoro incentivando le assunzioni. Per fare ciò, oltre alladell’Ires- l’imposta che riguarda ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un gruppo di manifestanti in sciopero contro la riforma delle pensioni ha fatto irruzione nella sede parigina di Lv… - HuffPostItalia : Elsa Fornero: 'Né Salvini né altri hanno avuto il coraggio (e i soldi) per cancellare la mia riforma delle pensioni… - Gitro77 : Esattamente come il Governo Monti con l'infame riforma Fornero (mai abolita nonostante i proclami), il Governo Melo… - giudiziosaMente : RT @stefani20979558: Calderone…Calderone …. Visto che della riforma pensioni se ne parlerà dopo l’estate ( ed era prevedibile e probabilmen… - LoredanaMuscol1 : RT @ShunaSwv: Blocco delle strade in corso a Marsiglia contro la riforma delle pensioni. -