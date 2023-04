(Di venerdì 14 aprile 2023) Rossano Veneto (VI), 14 apr. (Adnkronos) - "Fino a non molti anni fa, il cittadino cambiava da solo l'della sua auto e lo buttava in, oggi dopo un grande lavoro di formazione e informazione siamo riusciti a trasmettere la consapevolezza che si tratta di un rifiuto pericoloso e a costruire un sistema di tutela ambientale ed economia circolare in cui ogni pezzo della catena ha una parte di merito". Così Riccardo, presidente del(Consorzio nazionale degli oli minerali usati), fa il punto dopo 39 anni di attività del consorzio. Dai piccoli meccanici alle grandi industrie, oggi sono 103mila le imprese che conservano l'minerale usato e lo mettono a disposizione dei centri di raccolta del, che attraverso le tre raffinerie sul territorio nazionale ne rigenera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Rifiuti, Piunti (Conou): “Da olio gettato in fogna al 98% di rigenerazione” -

Quindi, il recupero delle cosiddette materie prime seconde e la valorizzazione dei". Questo ... "Ho avuto contatti con agenzie di altri Paesi europei - ha ricordato- che volevano sapere ......e la dispersione dei, su come migliorare la capacità di recupero e riciclo di materia e come accrescere la sostenibilità dei prodotti. Quel 98% delle rigenerazioni di cui parla...... è intervenuto il presidente del Consorzio Riccardo, spiegando come la crisi energetica insegni a non sprecare ciò che si può ottenere dai, in quanto contengono energia e nuove risorse ...

Rifiuti, Piunti (Conou): "Da olio gettato in fogna al 98% di ... Adnkronos

Così Riccardo Piunti, presidente del Conou (Consorzio nazionale degli oli minerali usati), fa il punto dopo 39 anni di attività del consorzio.Dai piccoli meccanici alle grandi industrie, oggi sono ...