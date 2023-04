Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DSantanche : 19 anni fa veniva barbaramente ucciso Fabrizio Quattrocchi. Quando i terroristi islamici gli puntarono la pistola c… - Ale_Rm_leccaB_ : RT @DSantanche: 19 anni fa veniva barbaramente ucciso Fabrizio Quattrocchi. Quando i terroristi islamici gli puntarono la pistola contro, l… - PoliticaNewsNow : Santanchè: 'Nostro dovere ricordare e far conoscere ai giovani la storia di Fabrizio Quattrocchi' - digio965 : RT @DSantanche: 19 anni fa veniva barbaramente ucciso Fabrizio Quattrocchi. Quando i terroristi islamici gli puntarono la pistola contro, l… - Gianni_Trov : RT @DSantanche: 19 anni fa veniva barbaramente ucciso Fabrizio Quattrocchi. Quando i terroristi islamici gli puntarono la pistola contro, l… -

.... Quando i terroristi islamici gli puntarono la pistola contro, le sue ultime parole furono: 'Vi faccio vedere come muore un italiano '. Un patriota vero, che è nostro compitoe ......difesa del poveroche doveva essere definito " guardia di sicurezza " In Ucraina, i russi mandano a combattere mercenari. Persone cattive, senza ideali. Le Armi Rinunciando a, ......di questo strano patriottismo alla rovescia è alla fine il povero, "morto da italiano" e premiato dalla medaglia al valore della Repubblica, senza farsi troppi scrupoli neli ...

Ricordare Quattrocchi sotto un'unica bandiera - ilGiornale.it ilGiornale.it

Istigando una rabbia che alle volte si fatica a trattenere quando si ricorda che il corpo di Quattrocchi, allora trentaseienne, venne abbandonato nel luogo scelto per l'esecuzione. Ritrovato solo il ...Matteo Salvini in un video postato sui social ricorda la guardia di sicurezza Fabrizio Quattrocchi assassinato in Iraq 19 anni fa.