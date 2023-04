Ricarica elettrica - Enel X Way | l' Antitrust avvia un' istruttoria per abuso di posizione dominante

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 14 aprile 2023) L'accende il faro sul mercato dellaper le auto elettriche, mettendo nel mirino il principale gestore italiano di colonnine con l'avvio di unaper possibiledi. Infatti, secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,X Way Srl,X Way Italia Srl e la joint venture con Volkswagen, Ewiva, "potrebbero aver attuato condotte escludenti nei confronti dei concorrenti non integrati attivi nella fornitura dei servizi di". I termini dell'. Secondo i funzionari dell', per le tre società che operano come Charging Point Operator "sembra potersi configurare una ...