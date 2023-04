Riassetto della rete elettrica, intesa tra Comune di Napoli e Terna (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La giunta comunale di Napoli ha approvato le ulteriori opere di pubblica utilità di compensazione e riequilibrio ambientale connesse al Riassetto della rete elettrica nel Comune di Napoli che la Società Terna sta realizzando. Nell’ambito delle compensazioni ambientali la società Terna ha già posto in essere vari interventi tra cui, interramenti di linee aeree già esistenti, bonifiche nel corso della posa su strada di situazioni preesistenti quali ad esempio, la rimozione di binari del tram non più utilizzati, miglioramenti di tappetini stradali, interventi di ripristino tra cui il marciapiede del lungomare Caracciolo. “Nell’ambito delle possibili misure compensative” ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– La giunta comunale diha approvato le ulteriori opere di pubblica utilità di compensazione e riequilibrio ambientale connesse alneldiche la Societàsta realizzando. Nell’ambito delle compensazioni ambientali la societàha già posto in essere vari interventi tra cui, interramenti di linee aeree già esistenti, bonifiche nel corsoposa su strada di situazioni preesistenti quali ad esempio, la rimozione di binari del tram non più utilizzati, miglioramenti di tappetini stradali, interventi di ripristino tra cui il marciapiede del lungomare Caracciolo. “Nell’ambito delle possibili misure compensative” ...

