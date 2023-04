Rete ciclabile si Napoli | un progetto per l’area occidentale

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– La giunta comunale diha approvato ildi fattibilità tecnica ed economica per l’estensione dellacittadina nell’ambito nord-Fuorigrotta-Soccavo. Il, si spiega, risponde agli obiettivi del PNRR di collegare stazioni ferroviarie e sedi universitarie; sono coinvolte le stazioni della Circumflegrea di Soccavo, le stazioni di Fuorigrotta e, in particolare, della Cumana stazione Mostra, della linea 2 stazioni Campi Flegrei e Cavalleggeri, nonché la stazione della linea 6 Mostra che aprirà nel corso del 2024. La nuovacollega i siti di UNINA di piazzale Tecchio, di via Claudio e di Monte Sant’Angelo; il nuovo tratto è realizzato in ...

NAPOLI – La Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'estensione della rete ciclabile cittadina nell'ambito nord-occidentale Fuorigrotta-Soccavo. Il progetto ...