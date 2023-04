Renzi,Calenda “Come Totti e Ilary? Almeno non ci siamo rubati i Rolex” (Di venerdì 14 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Io e Renzi Come Totti e Ilary? Almeno non ci siamo fregati i Rolex”. Così, con una battuta, il leader di Azione, Carlo Calenda, intervistato da “Repubblica”, ha riassunto il “divorzio” con Matteo Renzi, con il quale voleva lanciare un partito unico. “C’è grande delusione – ha aggiunto – credevo davvero che si potesse fare il partito unico e che Renzi volesse fare un passo di lato, dato che guadagna 2 milioni di euro in giro per il mondo”. “A dicembre si è ripreso il 100% di Iv. L’ho chiamato e mi ha detto: stai sereno” ha spiegato Calenda. “I soldi c’entrano perchè se fai un partito nuovo lo devi finanziare, è logico. Invece lui voleva tenere in piedi Iv, fare la Leopolda nel ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Io enon cifregati i”. Così, con una battuta, il leader di Azione, Carlo, intervistato da “Repubblica”, ha riassunto il “divorzio” con Matteo, con il quale voleva lanciare un partito unico. “C’è grande delusione – ha aggiunto – credevo davvero che si potesse fare il partito unico e chevolesse fare un passo di lato, dato che guadagna 2 milioni di euro in giro per il mondo”. “A dicembre si è ripreso il 100% di Iv. L’ho chiamato e mi ha detto: stai sereno” ha spiegato. “I soldi c’entrano perchè se fai un partito nuovo lo devi finanziare, è logico. Invece lui voleva tenere in piedi Iv, fare la Leopolda nel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucianonobili : Richetti attacca la Leopolda, dimenticando che senza non sarebbe mai entrato in Parlamento. E che la Leopolda non… - SalamidaFabio : Alla fine quello che chiamavano “Terzo Polo” era semplicemente la triste storia di #Calenda che ci mette otto mesi… - aldotorchiaro : La Renzifobia in casa però anche no. #Renzi deve fare un passo indietro. E lo fa. In tv deve andare Calenda, e sia.… - jurimarini : Non è bastato aver ceduto la leadership. La pretesa di #Calenda era di imbavagliare #Renzi, legarlo e rinchiuderlo… - riccardobiseo : RT @lefrasidiosho: A me me se spezza il cuore, ve giuro #Renzi #Calenda -