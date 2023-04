Renzi | la rottura del partito unico è un errore di Calenda

(Di venerdì 14 aprile 2023) "La loro amarezza è anche la mia, la nostra. Se ci fosse stato un motivo politico per rompere ce ne saremmo fatti una ragione. Con Azione abbiamo avuto due linee diverse, per esempio sul mandare a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilBarbera : L’aspetto più inquietante della rottura calenda-renzi è che si tratta di due persone, non di due partiti. Perché or… - La7tv : #piazzapulita Massimo Giannini sulla rottura tra Renzi e Calenda: 'Chi scommetteva un euro che due personaggi come… - Corriere : Terzo polo, è rottura tra Calenda e Renzi: addio al partito unico - salvi963 : @mariamacina Mi sembra di capire che tutti quelli di IV che smentivano una rottura con Calenda raccontavavo studipa… - Giovann00341278 : RT @NatMarmo: #Renzi ha ragione, Calenda aveva già deciso. La conferma arriva dai blocchi in massa su twitter da alcune settimane a noi ren… -

Latra Carlo Calenda e Matteosi è consumata con reciproci scambi di accuse. Il Terzo Polo non si farà. Il divorzio tra i due leader di Azione e Italia Viva è ormai ufficiale, dopo le ...Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva Matteoa Radio Leopolda dialogando con Roberto Giachetti a proposito dello stop al progetto di partito unico con Calenda. "C'era una grande occasione ...Io di più non potevo fare, non c'è una motivazione politica per questa'. Lo dice il leader di IV, Matteo, a Radio Leopolda. 'Carlo ha deciso di convocare una riunione, sfissarla, farci ...

Terzo polo, addio al partito unico: strappo tra Calenda e Renzi. Poi il leader di Azione: «Rottura Ma... Corriere della Sera

La rottura tra Calenda e il leader di Italia viva Matteo Renzi è avvenuta dopo giorni di dissidi, in cui i due si sono accusati reciprocamente, supportati da vari esponenti dei rispettivi partiti, di ...Abbiamo fatto di tutto e abbiamo la coscienza pulita», ha detto Matteo Renzi riferendosi al fallimento del progetto ... Basta guardare i documenti per capire di chi è stata» la responsabilità della ...