Renzi erede di Silvio rilancerà FI E andrà al governo con Meloni

(Di venerdì 14 aprile 2023) Fantapolitica? Forse. Ma forse no. Proprio quando la malattia colpisceBerlusconi, che, seppur in miglioramento, lascia molti interrogativi sulla possibilità che possa tornare a fare politica attiva, si sfascia il nascente e mai nato partito unico tra Azione e Italia Viva. Il tutto mentre...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GaetanoBellino : RT @GiuliaCortese1: Il cambio di rotta e la conseguente rottura tra #Renzi e #Calenda risale a pochi giorni fa. È legata alla malattia di #… - GiuliaCortese1 : Il cambio di rotta e la conseguente rottura tra #Renzi e #Calenda risale a pochi giorni fa. È legata alla malattia… - TizianaP61 : #Renzi è l'erede naturale di Berlusconi.... sembra il suo alter ego.... Solo il PD e tutti gli imbecilli che gli so… - DrVitaSegreto : @Tommasocerno È incredibile come al culmine dell'ennesimo fallimento politico, pensato, studiato, progettato e mess… - RoccoFiorenzo : È tt pronto Renzi entra in FI unico erede di Silvio . -

ha già governato con Conte a Palazzo Chigi, tutto è possibile. Il progetto Fantapolitica ... Il tutto mentre Forza Italia, che non ha un verodell'ex Cavaliere, è in subbuglio tra chi guarda ..., l'investito del post - Berlusconi: cosa cambia nell'alleanza con Calenda (e il nodo dei voti di Forza Italia) La vicenda del Pdl e la crescita di Fdi La fuoriuscita dal partito unico che ...del Cavaliere 'Di certo ora si è sganciato dalla sinistra, ma bisognerebbe chiamare Arcore per la conferma', si scherza in Transatlantico. In Noi Moderati è forte la necessità di ...

Renzi rilancerà Forza Italia e andrà al governo con Meloni. Inside choc Affaritaliani.it

Fantapolitica Forse. Ma forse no. Proprio quando la malattia colpisce Silvio Berlusconi, che, seppur in miglioramento, lascia molti interrogativi ...Dovevano essere i tempi supplementari per evitare la disfatta in extremis. Sono stati usati tutti per una rissa senza esclusione di colpi. "La partita è finita", ha chiuso Carlo Calenda. Azione e Ital ...