Renzi erede di Berlusconi per rilanciare Forza Italia E alla fine andrà al governo insieme a Meloni e Salvini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuliaCortese1 : Il cambio di rotta e la conseguente rottura tra #Renzi e #Calenda risale a pochi giorni fa. È legata alla malattia… - TizianaP61 : #Renzi è l'erede naturale di Berlusconi.... sembra il suo alter ego.... Solo il PD e tutti gli imbecilli che gli so… - DrVitaSegreto : @Tommasocerno È incredibile come al culmine dell'ennesimo fallimento politico, pensato, studiato, progettato e mess… - RoccoFiorenzo : È tt pronto Renzi entra in FI unico erede di Silvio . - TuminoMaurizio : @ardigiorgio Di fatto tutto salta per la norma anti lobby che Renzi non può/ vuole firmare e perché vuol provare ad essere l’erede di Silvio -

, l'investito del post - Berlusconi: cosa cambia nell'alleanza con Calenda (e il nodo dei voti di Forza Italia) La vicenda del Pdl e la crescita di Fdi La fuoriuscita dal partito unico che ...del Cavaliere 'Di certo ora si è sganciato dalla sinistra, ma bisognerebbe chiamare Arcore per la conferma', si scherza in Transatlantico. In Noi Moderati è forte la necessità di ...è il primo a dire che l'unica veradi Berlusconi è la figlia Marina, che di impegnarsi in politica continua a non avere intenzione. Nel frattempo, i gruppi parlamentari di Azione - Italia ...

Fantapolitica Forse. Ma forse no. Proprio quando la malattia colpisce Silvio Berlusconi, che, seppur in miglioramento, lascia molti interrogativi ...Dovevano essere i tempi supplementari per evitare la disfatta in extremis. Sono stati usati tutti per una rissa senza esclusione di colpi. "La partita è finita", ha chiuso Carlo Calenda. Azione e Ital ...