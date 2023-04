Renzi e Calenda ai titoli di coda tra gli insulti (Di venerdì 14 aprile 2023) Quel giorno è arrivato. Sapevamo tutti che la colla che univa i due esponenti più egotici del panorama politico italiano era il giro da guadagnarsi in Parlamento (ognuno con la sua truppa) e sapevamo che sarebbe finita così. Anche per questo l’addio che si consuma tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, gli altri dietro come tetra scenografia, instilla una malinconia stanca. Dal matrimonio al funerale. La farsa del Sesto Polo di Calenda e Renzi è finita. Il flop certifica che il centro esiste solo sui giornali Tutto così sfacciatamente prevedibile, come quelle brutte canzoni neomelodiche di cui immagini il ritornello già il primo ascolto, sempre uguali a sé stesse. Mentre i parlamentari hanno già infilato i bagagli nelle cappelliere, sull’orlo del tramonto, in lontananza s’ode splenica la senatrice Renziana ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 14 aprile 2023) Quel giorno è arrivato. Sapevamo tutti che la colla che univa i due esponenti più egotici del panorama politico italiano era il giro da guadagnarsi in Parlamento (ognuno con la sua truppa) e sapevamo che sarebbe finita così. Anche per questo l’addio che si consuma tra Matteoe Carlo, gli altri dietro come tetra scenografia, instilla una malinconia stanca. Dal matrimonio al funerale. La farsa del Sesto Polo diè finita. Il flop certifica che il centro esiste solo sui giornali Tutto così sfacciatamente prevedibile, come quelle brutte canzoni neomelodiche di cui immagini il ritornello già il primo ascolto, sempre uguali a sé stesse. Mentre i parlamentari hanno già infilato i bagagli nelle cappelliere, sull’orlo del tramonto, in lontananza s’ode splenica la senatriceana ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucianonobili : Richetti attacca la Leopolda, dimenticando che senza non sarebbe mai entrato in Parlamento. E che la Leopolda non… - SalamidaFabio : Alla fine quello che chiamavano “Terzo Polo” era semplicemente la triste storia di #Calenda che ci mette otto mesi… - aldotorchiaro : La Renzifobia in casa però anche no. #Renzi deve fare un passo indietro. E lo fa. In tv deve andare Calenda, e sia.… - GraziaMontefal2 : RT @laura_ceruti: Andate su utube e trovatemi un video dove Renzi parla male di Calenda, forza! Anche prima della coalizione quando Calend… - LianaCiccina : RT @StandbyAgain: Hahah „Renzi guarda a destra a FI“ lo dice Calenda a #ottoemezzo che ha preso Gelmini e Carfagna che fanno il 50% di Azio… -