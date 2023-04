Renzi-Calenda, grandi manovre dopo il divorzio: cosa succede adesso (Di venerdì 14 aprile 2023) Una querelle infinita, ben lontana dalla sua conclusione. Uno scontro che lascerà, certamente, lunghi ed evidenti strascichi nell'immediato futuro. Uno scenario, quello di domani, che si apre a prospettive e suggestioni tra le più fantasiose. Matteo Renzi, in una lunga intervista a Radio Leopolda, punta il dito contro Carlo Calenda. “Sul Terzo Polo non c'è nessun elemento per rompere, Carlo ci ha fatto sapere via stampa che il partito unico era morto, inutile rinfacciarsi le responsabilità, mi spiace solo che non ci sia stato un motivo politico”. Il nativo di Rignano affronta poi il tema dei temi, ovvero i motivi che hanno portato alla rovinosa conclusione di un progetto seguito, con interesse, da milioni di Italiani. “Se ci fosse stato motivo politico per rompere ce ne saremmo fatti una ragione, sul Conte due c'era ad esempio una divisione ... Leggi su iltempo (Di venerdì 14 aprile 2023) Una querelle infinita, ben lontana dalla sua conclusione. Uno scontro che lascerà, certamente, lunghi ed evidenti strascichi nell'immediato futuro. Uno scenario, quello di domani, che si apre a prospettive e suggestioni tra le più fantasiose. Matteo, in una lunga intervista a Radio Leopolda, punta il dito contro Carlo. “Sul Terzo Polo non c'è nessun elemento per rompere, Carlo ci ha fatto sapere via stampa che il partito unico era morto, inutile rinfacciarsi le responsabilità, mi spiace solo che non ci sia stato un motivo politico”. Il nativo di Rignano affronta poi il tema dei temi, ovvero i motivi che hanno portato alla rovinosa conclusione di un progetto seguito, con interesse, da milioni di Italiani. “Se ci fosse stato motivo politico per rompere ce ne saremmo fatti una ragione, sul Conte due c'era ad esempio una divisione ...

