Renault Espace - Prezzi e versioni della grande Suv

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 14 aprile 2023) Laaprirà il prossimo 17 aprile gli ordininuova. I clienti potranno prenotare la Suv con listini a partire da 43.700 euro, indipendentemente dalla configurazione dell'abitacolo, a cinque o sette posti senza sovrapprezzo. Una sola la motorizzazione disponibile, l'E-Tech full hybrid da 200 CV, capace di un consumo omologato di 4,6 l/100 km per 104-108 g/km di CO2. Full hybrid. Trasformata da monovolume a Suv e diventata a tutti gli effetti la sorella maggioreAustral, la nuovataglia ben 215 chilogrammi sulla bilancia rispetto alla generazione precedente e lima 14 centimetri di lunghezza, fermandosi a quota 4,72 metri. Il bagagliaio può raggiungere i 1.818 litri in configurazione a due posti, ma offre ancora 777 litri di capacità con cinque posti in uso e 159 litri con ...