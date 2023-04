Reddito di Cittadinanza, cosa cambia: il sussidio cala del 30%. I requisiti per ottenerlo e a quanto ammonta (Di venerdì 14 aprile 2023) Reddito di Cittadinanza , il governo stabilisce le nuove regole . Le famiglie in difficoltà economica che non hanno componenti minori, disabili o over 60 potranno chiedere il nuovo sussidio contro la ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 aprile 2023)di, il governo stabilisce le nuove regole . Le famiglie in difficoltà economica che non hanno componenti minori, disabili o over 60 potranno chiedere il nuovocontro la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Lavorava 12 mesi l'anno per una società di vigilanza e percepiva uno stipendio inferiore al reddito di cittadinanza… - fattoquotidiano : Il Reddito di cittadinanza ruba le braccia all’agricoltura? I dati smentiscono il governo: l’anno scorso 92.000 ass… - mattino5 : 'Il reddito di cittadinanza ha messo sullo stesso piano un 50enne che perde il lavoro con un 25enne che sta sul div… - LucaBolognini82 : RT @carlo_canepa: Solo due settimane fa Salvini diceva che il ponte sullo Stretto costa la metà del reddito di cittadinanza (circa 4,5 mili… - Ivan94106138 : RT @affari_politici: #Calenda e #Renzi, la fine del partito ma non del guadagno: il gruppo parlamentare resta per incassare i circa 80.000… -