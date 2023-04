Record di un' alpinista in Spagna | trascorre 500 giorni isolata in una grotta

(Di venerdì 14 aprile 2023) 500trascorsi da sola in unadi Los Gauchos a circa 70 metri sottoterra: e' ilappena battuto da Beatriz Flamini,tornata a vedere la luce del sole stamattina a Motril, ...

500 giorni trascorsi da sola in una grotta di Los Gauchos a circa 70 metri sottoterra: e' ilappena battuto da Beatriz Flamini,tornata a vedere la luce del sole stamattina a Motril, in provincia di Granada (Spagna), dopo aver superato la sfida dal novembre 2021. Sorridente e ...L'e speleologa spagnola Beatriz Flamini è uscita oggi da una grotta di Granada dove ha ... senza contatti con il mondo esterno né alcun tipo di riferimento temporale, battendo il...L'spagnola, 50 anni, è stata accolta dagli applausi degli amici e del team ed ha potuto festeggiare unmondiale. Il primato in Spagna era di 103 giorni e resisteva da 50 anni, mentre ...

