Record di un'alpinista in Spagna, 500 giorni in una grotta. Durante tutto il periodo è rimasto in totale isolamento

Record di un'alpinista in Spagna, trascorre 500 giorni isolata in una grotta La Gazzetta del Mezzogiorno

Cinquecento giorni trascorsi da sola in una grotta a circa 70 metri sottoterra: è il record appena battuto da Beatriz Flamini, alpinista tornata a vedere la luce del sole stamattina a Motril, in ...