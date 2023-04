Record delle esportazioni di petrolio russo in marzo. I flussi tornano sui valori di aprile 2020 (Di venerdì 14 aprile 2023) Le esportazioni dei petrolio russo sono salite in marzo ai massimi dall’aprile del 2020. Lo scrive l’Agenzia internazionale dell’energia nel suo ultimo bollettino mensile rimarcando come, nonostante le sanzioni occidentali, i flussi di greggio russo sono tornati su valori antecedenti l’invasione dell’Ucraina. “Le spedizioni totali di petrolio sono aumentate di 600mila milioni di barili al giorno raggiungendo gli 8,1 milioni di barili/giorno I ricavi stimati delle esportazioni di petrolio sono risaliti in marzo di 1 miliardo fino a 12,7 miliardi di dollari, ma sono stati inferiori del 43% rispetto a un anno fa quando i prezzi erano al di sopra dei 100 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Ledeisono salite inai massimi dall’del. Lo scrive l’Agenzia internazionale dell’energia nel suo ultimo bollettino mensile rimarcando come, nonostante le sanzioni occidentali, idi greggiosono tornati suantecedenti l’invasione dell’Ucraina. “Le spedizioni totali disono aumentate di 600mila milioni di barili al giorno raggiungendo gli 8,1 milioni di barili/giorno I ricavi stimatidisono risaliti indi 1 miliardo fino a 12,7 miliardi di dollari, ma sono stati inferiori del 43% rispetto a un anno fa quando i prezzi erano al di sopra dei 100 ...

