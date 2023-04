Realme Narzo N55 ufficiale con Mini Capsule (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid Con i nuovi iPhone 14 è stata introdotta la Dynamic Island e quest’ultima è da poco approdata anche nel mondo Android. Uno dei primi dispositivi con questa feature è stato il Realme C55. In queste ultime ore, però, l’azienda ha da poco presentato un nuovo smartphone dotato di questa caratteristica denominazione Mini Capsule, ovvero il nuovo Realme Narzo N55. Realme presenta Realme Narzo N55 con Mini Capsule in stile Dynamic Island Il noto produttore cinese Realme ha da poco presentato in veste ufficiale un nuovo smartphone. Si tratta del nuovo Realme Narzo N55 ed è il secondo device dell’azienda a poter vantare la presenza della ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid Con i nuovi iPhone 14 è stata introdotta la Dynamic Island e quest’ultima è da poco approdata anche nel mondo Android. Uno dei primi dispositivi con questa feature è stato ilC55. In queste ultime ore, però, l’azienda ha da poco presentato un nuovo smartphone dotato di questa caratteristica denominazione, ovvero il nuovoN55.presentaN55 conin stile Dynamic Island Il noto produttore cineseha da poco presentato in vesteun nuovo smartphone. Si tratta del nuovoN55 ed è il secondo device dell’azienda a poter vantare la presenza della ...

