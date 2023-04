Real Betis-Espanyol (sabato 15 aprile 2023 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pellegrini sceglie il centrocampo a tre (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Betis sembrava lanciato verso il quarto posto, la Real Sociedad arrancava e i Verdiblancos sembrano maturi per lanciare l’assalto ai Txuri-urdin: i baschi invece hanno ripreso quota, mentre la squadra di Pellegrini è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima pesantissima. Gli andalusi infatti sono clamorosamente caduti tra le mura amiche contro il Cadice, venendo InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 14 aprile 2023) Ilsembrava lanciato verso il quarto posto, laSociedad arrancava e i Verdiblancos sembrano maturi per lanciare l’assalto ai Txuri-urdin: i baschi invece hanno ripreso quota, mentre la squadra diè reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima pesantissima. Gli andalusi infatti sono clamorosamente caduti tra le mura amiche contro il Cadice, venendo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefanoasr : @spleen___off Vero, lo stesso che succede anche in Spagna, ho notato che Betis e Real Sociedad contro la Roma aveva… - infobetting : Real Betis-Espanyol (sabato 15 aprile 2023 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Incrocio tra due squadre in d… - KickoffItalia : L'istanza forse più comica, però, rimane quella di Denilson, che nel 1998 firmò per dieci, lunghissimi anni con il… - sportli26181512 : Real Betis, ecco le richieste di Pellegrini: Il Real Betis sta lavorando alla pianificazione della sua squadra per… - ricardorubio44 : Betis, Real Sociedad, Osasuna ed Eibar stanno facendo le cose per bene. A me piace anche il progetto con i giovani… -