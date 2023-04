Rayo Vallecano – Osasuna de LaLiga Santander: programma e dove guardare in TV (Di venerdì 14 aprile 2023) Calcio iberico: 14/04/2023 alle 03:00 CEST La squadra Rayista ha due sconfitte e due pareggi nelle ultime partite Quelli guidati da Jagoba Arrasate, invece, accumulano due sconfitte, una vittoria e un pareggio Questo venerdì, per iniziare con il Giornata 29 della Liga Santander 2022-2023Lui Raggio Vallecano e il Osasuna Giocheranno un nuovo confronto che si svolgerà allo stadio Vallecas. A questo proposito, va notato che il gruppo guidato da Andoni Iraola è posizionato nel nono posto in classificasommando 37 punti e +0 di differenziale reti. Per quanto riguarda le sue ultime partite, hanno perso contro l’Atlético de Madrid (2-1), hanno pareggiato con il Valencia (1-1), hanno pareggiato con il Girona (2-2) e hanno perso contro il Celta de Vigo (3-0). Allo stesso modo, la squadra di Jagoba Arrasate ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 14 aprile 2023) Calcio iberico: 14/04/2023 alle 03:00 CEST La squadra Rayista ha due sconfitte e due pareggi nelle ultime partite Quelli guidati da Jagoba Arrasate, invece, accumulano due sconfitte, una vittoria e un pareggio Questo venerdì, per iniziare con il Giornata 29 della Liga2022-2023Lui Raggioe ilGiocheranno un nuovo confronto che si svolgerà allo stadio Vallecas. A questo proposito, va notato che il gruppo guidato da Andoni Iraola è posizionato nel nono posto in classificasommando 37 punti e +0 di differenziale reti. Per quanto riguarda le sue ultime partite, hanno perso contro l’Atlético de Madrid (2-1), hanno pareggiato con il Valencia (1-1), hanno pareggiato con il Girona (2-2) e hanno perso contro il Celta de Vigo (3-0). Allo stesso modo, la squadra di Jagoba Arrasate ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : #Rayo Vallecano-Osasuna Streaming Gratis: dove vedere LaLiga in Diretta Live #Liga - overtime_amm : New Overtime Market Parlay Paid: $10.000 Positions: Cremonese - Empoli @ 2 - 2.99 Rayo Vallecano - Osasuna @ 2 - 4.… - gomezalma_0 : 14/4 SERIE A ???? 13.30 Cremonese - Empoli 15.45 Spezia - Lazio LA LIGA ???? 16.00 Rayo Vallecano - Osasuna - infobetting : Rayo Vallecano-Osasuna (venerdì 14 aprile 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Prima gara della ventinov… - EsercitoParenzo : @matpedrini Rayo Vallecano e Cosenza -