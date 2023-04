Ravezzani: «Inter, situazione imbarazzante. Club da cedere» (Di venerdì 14 aprile 2023) Non ci va leggero Fabio Ravezzani nei confronti di Steven Zhang e della proprietà dell’Inter. Il direttore di TeleLombardia ha commentato lo stato del Club e la necessità di un passaggio di mano. situazione imbarazzante – Dure le parole di Fabio Ravezzani, che sul suo profilo Twitter ufficiale ha commentato la situazione della proprietà Zhang: “Una situazione più che imbarazzante. Fingere che tutto vada bene può consolare qualche ultrà con sindrome di persecuzione. Ma un Club come l’Inter non può vivere con una proprietà ridotta in questo stato. Prima viene ceduto il Club, meglio sarà. PS: giornaloni al solito silenti…“. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) Non ci va leggero Fabionei confronti di Steven Zhang e della proprietà dell’. Il direttore di TeleLombardia ha commentato lo stato dele la necessità di un passaggio di mano.– Dure le parole di Fabio, che sul suo profilo Twitter ufficiale ha commentato ladella proprietà Zhang: “Unapiù che. Fingere che tutto vada bene può consolare qualche ultrà con sindrome di persecuzione. Ma uncome l’non può vivere con una proprietà ridotta in questo stato. Prima viene ceduto il, meglio sarà. PS: giornaloni al solito silenti…“.-News - Ultime notizie e calciomercato ...

