Rapporto del Manchester United: Sadio Mane potrebbe lasciare il Bayern per il ritorno shock in Premier League, a seguito della confessione emersa (Di venerdì 14 aprile 2023) Sito inglese: Il Manchester United potrebbe capitalizzare il dramma con Sadio Mane al Bayern Monaco e riportare il senegalese in Premier League. Il futuro di Mane al Bayern Monaco è appeso a un filo, a seguito di un alterco con il compagno di squadra Leroy Sane in cui il senegalese ha tagliato il labbro del compagno di squadra con un pugno. Da allora la coppia si è allenata per Die Roten ma di conseguenza l'ex stella del Liverpool non è disponibile per la selezione contro l'Hoffenheim questo fine settimana. Lo specchio (si apre in una nuova scheda) hanno suggerito che il 31enne potrebbe trasferirsi al Manchester United, citando i commenti fatti ...

