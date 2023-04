Rapina alle poste a L'Aquila banditi in fuga con un bottino di oltre 60mila euro (Di venerdì 14 aprile 2023) L'Aquila - Una Rapina è stata messa in atto oggi intorno all'ora di chiusura presso l’ufficio postale di via Rocco Carabba, all’Aquila, a mettere a segno il colpo due banditi, che hanno agito a volto coperto, i due si sono introdotti all’interno dell’ufficio minacciando i dipendenti che sono stati costretti a consegnare loro il denaro disponibile all'interno dello sportello, per poi darsi alla fuga. Secondo una prima stima l’importo ammonterebbe a circa 60mila euro, sul posto subito dopo l'allarme è intervenuta la squadra volante della polizia, che si è attivata per la verifica dell'accaduto e la ricerca dei malviventi leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 14 aprile 2023) L'- Unaè stata messa in atto oggi intorno all'ora di chiusura presso l’ufficio postale di via Rocco Carabba, all’, a mettere a segno il colpo due, che hanno agito a volto coperto, i due si sono introdotti all’interno dell’ufficio minacciando i dipendenti che sono stati costretti a consegnare loro il denaro disponibile all'interno dello sportello, per poi darsi alla. Secondo una prima stima l’importo ammonterebbe a circa, sul posto subito dopo l'allarme è intervenuta la squadra volante della polizia, che si è attivata per la verifica dell'accaduto e la ricerca dei malviventi leggi tutto

