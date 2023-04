Ranking Uefa, Napoli stabile: salgono le altre italiane (Di venerdì 14 aprile 2023) La recente tornata europea, con le sue molti luci e poche ombre, ha portato anche novità nel Ranking Uefa per la maggior parte di esse. Tutte le italiane aumentano il Ranking Uefa, il Napoli, invece, complice la sconfitta contro il Milan, rimane stabile al 20° posto in classifica. Nonostante il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League. I dati sono su Calcio e Finanza. Ciononostante, la squadra allenata da Luciano Spalletti conserva ancora la possibilità di scalare posizioni. In caso di vittoria contro i rossoneri nella partita di ritorno potrebbe fare un balzo in classifica sorpassando Porto e Benfica. Soprattutto i rossi di Lisbona sembrano alla portata dopo la loro sconfitta, sempre ai quarti, contro l’Inter. E proprio i nerazzurri vedono uno dei ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) La recente tornata europea, con le sue molti luci e poche ombre, ha portato anche novità nelper la maggior parte di esse. Tutte leaumentano il, il, invece, complice la sconfitta contro il Milan, rimaneal 20° posto in classifica. Nonostante il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League. I dati sono su Calcio e Finanza. Ciononostante, la squadra allenata da Luciano Spalletti conserva ancora la possibilità di scalare posizioni. In caso di vittoria contro i rossoneri nella partita di ritorno potrebbe fare un balzo in classifica sorpassando Porto e Benfica. Soprattutto i rossi di Lisbona sembrano alla portata dopo la loro sconfitta, sempre ai quarti, contro l’Inter. E proprio i nerazzurri vedono uno dei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : Aggiornato il ranking @UEFA: la @juventusfc rimane la prima delle italiane, @Inter e @OfficialASRoma in top 10 - Ganiab17 : RT @mvsrapp: @LaPulga_1987 Average UEFA Club Coefficient Ranking in QFs Messi: 10.7 Ronaldo: 21.8 - Milanista_Serio : RT @CalcioFinanza: Ufficiale l'aggiornamento del ranking #UEFA: l’#Inter vola in top 10 e agguanta la #Roma, la #Juventus supera il #Barcel… - Milanista_Serio : RT @filoni_diletta: Ranking UEFA: #Milan al 36° posto. I cattivi risultati delle stagioni passate pesano ancora sul punteggio - calciodangolo_ : Il ranking UEFA aggiornato dopo la tre giorni Europea: Italia stabile al secondo posto #rankingUefa… -