Ranking ATP Race: Jannik Sinner top3, solo un rivale può superarlo dopo l'uscita di Tsitsipas (Di venerdì 14 aprile 2023) Lo scontro ai quarti tra lo statunitense Taylor Fritz e l'ellenico Stefanos Tsitsipas già ieri aveva dato a Jannik Sinner la certezza del fatto che soltanto uno dei due avrebbe potuto scavalcarlo nella Race ATP: l'esito odierno, favorevole al nordamericano, sorride anche all'azzurro. In questo momento Jannik Sinner, avendo raggiunto i quarti del torneo ATP Masters 1000 Montecarlo 2023, con 1915 punti si è portato al terzo posto virtuale, superando lo spagnolo Carlos Alcaraz, assente nel Principato e dunque fermo a 1910. Con la vittoria dello statunitense Taylor Fritz sull'ellenico Stefanos Tsitsipas, intanto, Jannik Sinner, potrebbe perdere il terzo posto soltanto in caso di vittoria del torneo da parte del nordamericano.

