Rally Prealpi Orobiche-ACI numero 37 | obiettivo cento equipaggi al via

(Di venerdì 14 aprile 2023) Evento, certo, e per la 37esima volta, sotto il segno dellee dell’ACI che “guida” la macchina organizzativa: ma ilè un evento multidimensionale. Un mix di promozione turistica, conoscenza del territorio, spinta al commercio da varie angolazioni. E in aggiunta ulteriore, anche l’elemento pubblico che fa da cornice lungo tutti i tracciati che saranno percorsi dai quasialla griglia di partenza il 22 e 23 aprile. Ieri mattina, nello Spazio Viterbi, dentro il Palazzo della Provincia in via Tasso, è stata presentata l’imminente nuova edizione. Al tavolo dei relatori Gian Reduzzi dell’ufficio stampa, che ha collegato i fili e quindi i vari livelli di responsabilità della manifestazione che è già entrata nel vivo, come ha voluto sottolineare ...