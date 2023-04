RAI e canone | la decisone del Governo per i contribuenti

(Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid Nonostante le riduzioni di queste ultime settimane, il problema relativo al pagamento delle bollette di luce e gas resta ancora di attualità per milioni di italiani. Per le fatture legate all’energia domestica, i cittadini attendevano proprio in questi mesi una buona novità: la possibile cancellazione delRAI dalle bollette per l’energia elettrica. RAI, il destino delper inel 2023 L’unione delRAI alle bollette della luce, come noto, risale oramai al 2015 con la riforma delRenzi, che al tempo stesso ha fissato per il tributo della tv pubblica un prezzo pari a 90 euro l’anno. Sempre attraverso questa riforma è stata stabilità la possibilità di dilazionare il pagamento annuo in rate mensili. La maggior parte dei cittadini non ha mai apprezzato ...

Eppure l'informazione in Rai ha già cambiato passo ... Emergono altri temi, penso a quello del canone, che in questa maggioranza vogliono eliminare. Allora chiedo come si pensa di garantire quelle ...