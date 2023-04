Rafforzamento rete ciclabile a Fuorigrotta e Soccavo: approvato il progetto (Di venerdì 14 aprile 2023) La nuova rete ciclabile nell’ambito nord-occidentale, Fuorigrotta-Soccavo della città, risponde agli obiettivi del Pnrr di collegare stazioni ferroviarie e sedi universitarie. La Giunta comunale di Napoli ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’estensione della rete ciclabile cittadina nell’ambito nord-occidentale Fuorigrotta-Soccavo. “Il progetto – spiega una nota – risponde agli obiettivi del Leggi su 2anews (Di venerdì 14 aprile 2023) La nuovanell’ambito nord-occidentale,della città, risponde agli obiettivi del Pnrr di collegare stazioni ferroviarie e sedi universitarie. La Giunta comunale di Napoli haildi fattibilità tecnica ed economica per l’estensione dellacittadina nell’ambito nord-occidentale. “Il– spiega una nota – risponde agli obiettivi del

