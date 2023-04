Radrizzani (Leeds United), pronto a fare un’offerta per l’Inter (Bloomberg) (Di venerdì 14 aprile 2023) Investcorp non sarebbe il solo a essere interessato a entrare nell’Inter. Oltre al fondo del Bahrain, anche Andrea Radrizzani, attuale proprietario del club inglese Leeds United, starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di fare un’offerta per la squadra nerazzurra attraverso la sua Aser Ventures. Lo riporta Bloomberg. Ci sono però alcuni ostacoli da superare, prima che si possa concretizzare un’offerta. Innanzitutto, Radrizzani dovrebbe cedere la quota di Aser nel Leeds agli investitori della franchigia di football americano San Francisco 49ers (che oggi detengono il 44% del club) alla fine di questa stagione. Tale accordo, inoltre, è subordinato alla permanenza del Leeds in Premier League. La ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) Investcorp non sarebbe il solo a essere interessato a entrare nel. Oltre al fondo del Bahrain, anche Andrea, attuale proprietario del club inglese, starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi diper la squadra nerazzurra attraverso la sua Aser Ventures. Lo riporta. Ci sono però alcuni ostacoli da superare, prima che si possa concretizzare. Innanzitutto,dovrebbe cedere la quota di Aser nelagli investitori della franchigia di football americano San Francisco 49ers (che oggi detengono il 44% del club) alla fine di questa stagione. Tale accordo, inoltre, è subordinato alla permanenza delin Premier League. La ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++@BloombergUK - Il proprietario del #Leeds, Andrea #Radrizzani, sta valutando un'offerta da un miliardo di euro per acquistare l'#Inter+++ - marifcinter : Andrea #Radrizzani, proprietario del Leeds, è tra gli investitori che stanno ponderando un'offerta per comprare l'I… - marifcinter : #Bloomberg – Il patron del Leeds #Radrizzani valuta di comprare l’#Inter. Fonti vicine alla questione confermano an… - LestYT_9 : RADRIZZANI, SPINELLI, INVESTCORP e quel concetto di INTER... - napolista : #Radrizzani (Leeds United), pronto a fare un’offerta per l’#Inter (Bloomberg) Non c’è solo Investcorp ad essere in… -