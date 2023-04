Rabona Mobile si scusa per i disservizi

Leggi su tecnoandroid

(Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid L’operatore virtualeha passato la giornata di mercoledì 12 aprile 2023 di down della propria linea internet, impedendo ai propri clienti di navigare in internet. Nella giornata di ieriha effettuato la prima comunicazione ufficiale in merito,ndosi con i clienti per i disagi e affermando di essere al lavoro per risolvere la problematica. Scopriamo insieme tutti i dettagli. causati ai propri utenti A partire dalla mattinata dello scorso 12 aprile 2023 i clienti die del secondo brand Si Pronto!?! non riescono a navigare in internet, e il problema ha continuato anche nella giornata di ieri, 13 Aprile 2023. Se il problema degli SMS in uscita può essere meno impattante visto l’uso ormai ridotto di questo ...