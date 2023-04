Questa Lazio è uno spettacolo: 3-0 allo Spezia! Gol, dominio e secondo posto per Sarri (Di venerdì 14 aprile 2023) La trentesima giornata di Serie A vede già scendere in campo una delle sue protagoniste. La Lazio di Sarri, lanciata dal successo sulla... Leggi su calciomercato (Di venerdì 14 aprile 2023) La trentesima giornata di Serie A vede già scendere in campo una delle sue protagoniste. Ladi, lanciata dal successo sulla...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MiC_Italia : Viaggia tra i luoghi della #Cultura per riscoprire la bellezza del nostro patrimonio. ?? Questa settimana visitiamo… - _Morik92_ : L'atteggiamento passivo con cui entra la #Juve in ogni partita è da studiare. Non può sempre farsi svegliare all'ep… - LCSchiavone : Questa #Lazio è meravigliosa! Avanti così, ragazzi, #AvantiLazio! Felice per il primo di @M88Marcos #ForzaLazio!… - simonamaggiorel : RT @federtulli: Complimenti @gabriengelo per questa coraggiosa indagine a due passi dal Vaticano... e un ringraziamento particolare per ave… - daviddicastro11 : Questa Lazio è diventata grande. Vietato abbassare la guardia e il livello di attenzione, ma anche stasera ho visto… -