Quello strano trasporto in autostrada: Tir diretto a Malta, all'interno 24mila litri di gasolio di contrabbando (Di venerdì 14 aprile 2023) Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno sequestrato 24.000 litri di gasolio di contrabbando e un autoarticolato utilizzato per il trasporto illecito, denunciando il conducente alla ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 aprile 2023) Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno sequestrato 24.000didie un autoarticolato utilizzato per ilillecito, denunciando il conducente alla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Quello strano trasporto in autostrada: Tir diretto a Malta, all'interno 24mila litri di gasolio di contrabbando - woland0000 : @andreasso1951 @Cmmy3 Si può essere di centro destra o di destra proprio (si è lecito pure quello) e mettere un sac… - CryptoSol9 : @BuffagniRoberto @ZioKlint @Peter_Italy ...e non quello che gli ucraini chiedono. Anche perché questi dichiarano nu… - Davenerazzurro1 : @bergomifabio Boh a me sembra strano che abbiano scelto l’allenatore adesso. Ovviamente credo in quello che dici pe… - carewithane : @intheoutersp4ce Mi sa che non li hanno messi perche alcuni sono riservati al vip Ma non è il primo settore quello… -