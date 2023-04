“Quelli sono ladri”. Dritto e Rovescio, choc in studio e aria di rissa tra i due ospiti (Di venerdì 14 aprile 2023) rissa sfiorata ieri sera a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4: ad accendere gli animi un servizio sulle borseggiatrici rom. A scontrarsi Vauro Senesi e Giuseppe Cruciani arroccati su posizioni equidistanti. Tra i due, nel corso di questi anni, gli screzi non sono mai mancati. Per chi non li conoscesse, Vauro Senesi è stato allievo di Pino Zac, con il quale nel 1978 ha fondato Il Male. Dal 1986 al 2006 è stato assiduo editorialista e vignettista de il manifesto. Le sue vignette sono state pubblicate sulle più importanti testate italiane ed estere: Satyricon, Linus, Cuore, Il Quaderno del Sale, L’Écho des Savanes, El Jueves e Il Diavolo. È stato direttore del settimanale satirico Boxer, collaboratore del Corriere della Sera e di Smemoranda. Acceso comunista, è stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 aprile 2023)sfiorata ieri sera a, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4: ad accendere gli animi un servizio sulle borseggiatrici rom. A scontrarsi Vauro Senesi e Giuseppe Cruciani arroccati su posizioni equidistanti. Tra i due, nel corso di questi anni, gli screzi nonmai mancati. Per chi non li conoscesse, Vauro Senesi è stato allievo di Pino Zac, con il quale nel 1978 ha fondato Il Male. Dal 1986 al 2006 è stato assiduo editorialista e vignettista de il manifesto. Le sue vignettestate pubblicate sulle più importanti testate italiane ed estere: Satyricon, Linus, Cuore, Il Quaderno del Sale, L’Écho des Savanes, El Jueves e Il Diavolo. È stato direttore del settimanale satirico Boxer, collaboratore del Corriere della Sera e di Smemoranda. Acceso comunista, è stato ...

