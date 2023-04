«Quelli della Rai? Dei parac***. Mi hanno buttato me*** addosso…», Blanco racconta cosa gli è successo davvero con le rose a Sanremo (Di venerdì 14 aprile 2023) I suoi calci ai fiori di Sanremo lo hanno fatto entrare nella storia delle scene più discusse della nota kermesse canora. A due mesi di distanza dall’episodio per cui si è più volte scusato, Blanco torna a parlare della sua esibizione sul palco dell’Ariston, e non con poca amarezza. L’attacco diretto è per la Rai: «La cosa veramente brutta non è stata quella dei calci alle rose. Ma il fatto che loro, tanti di loro, escluso Amadeus, che è stato buono, hanno giocato su questo incidente che ha fatto una hype incredibile a Sanremo», accusa il giovane artista, in uscita oggi, 14 aprile, con il suo nuovo album Innamorato. «hanno pensato di più a buttare mer*a su un ragazzo di vent’anni. Però intanto ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) I suoi calci ai fiori dilofatto entrare nella storia delle scene più discussenota kermesse canora. A due mesi di distanza dall’episodio per cui si è più volte scusato,torna a parlaresua esibizione sul palco dell’Ariston, e non con poca amarezza. L’attacco diretto è per la: «Laveramente brutta non è stata quella dei calci alle. Ma il fatto che loro, tanti di loro, escluso Amadeus, che è stato buono,giocato su questo incidente che ha fatto una hype incredibile a», accusa il giovane artista, in uscita oggi, 14 aprile, con il suo nuovo album Innamorato. «pensato di più a buttare mer*a su un ragazzo di vent’anni. Però intanto ...

