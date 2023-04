Quarto Grado, anticipazioni 14 aprile 2023: ospiti, ultime news su Emanuela Orlandi stasera in tv (Di venerdì 14 aprile 2023) Venerdì 14 aprile, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Grazia Prisco: la donna, ottantenne, era fuggita da Sarno (SA) con un coetaneo, a bordo di un Apecar, ed è poi stata ritrovata cadavere in un bosco. Quello che non torna, in un giallo ancora tutto da decifrare, è come sia morta la donna e il motivo per il quale è stata uccisa: qualcuno forse era interessato al suo denaro? Al centro della puntata, anche la storia di Emanuela Orlandi, la ragazza di Città del Vaticano, scomparsa il 22 giugno 1983 mentre rientrava a casa dopo una lezione di musica. Il fratello Pietro negli scorsi giorni è stato convocato in Vaticano ed è stato ascoltato epr otto ore: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 aprile 2023) Venerdì 14, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Grazia Prisco: la donna, ottantenne, era fuggita da Sarno (SA) con un coetaneo, a bordo di un Apecar, ed è poi stata ritrovata cadavere in un bosco. Quello che non torna, in un giallo ancora tutto da decifrare, è come sia morta la donna e il motivo per il quale è stata uccisa: qualcuno forse era interessato al suo denaro? Al centro della puntata, anche la storia di, la ragazza di Città del Vaticano, scomparsa il 22 giugno 1983 mentre rientrava a casa dopo una lezione di musica. Il fratello Pietro negli scorsi giorni è stato convocato in Vaticano ed è stato ascoltato epr otto ore: ...

