"Quanto mi è costato il mio amico Silvio": Moratti, la confessione su Berlusconi (Di venerdì 14 aprile 2023) Quando si parla di calcio, di Presidenti che hanno vinto più di tutti con le loro squadre, pensiamo al derby della Madonnina: il Milan di Silvio Berlusconi e l'Inter di Massimo Moratti. Due straordinari imprenditori che hanno rivoluzionato il calcio italiano dagli anni '80 a metà degli anni 2000. Antagonisti sul campo, legati da un rapporto di profonda stima e reciproca ammirazione. «La rivalità fra di noi è stata una delle spinte che mi ha portato a cercare di far bene. Quando sono arrivato alla presidenza dell'Inter, il Milan era al massimo della sua espressione e ho dovuto cercare di fare in modo che anche la mia squadra fosse allo stesso livello, se non superiore». Così inizia la nostra chiacchierata con Massimo Moratti, figlio di Angelo Moratti, già Presidente dell'Inter dal 1955 al 1968. Oltre ad ...

