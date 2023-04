"Quanti milioni guadagna in giro per il mondo". Calenda, siluro su Renzi: "Non può dire basta" (Di venerdì 14 aprile 2023) "Credevo che si potesse fare il partito unico e ingenuamente che Renzi facesse un passo di lato, dato che guadagna due milioni in giro per il mondo". Carlo Calenda intervistato da Repubblica, ribadisce la sua versione sulla rottura tra Azione e Italia Viva, che sancisce di fatto la fine del Terzo Polo. "La verità è che Matteo Renzi strutturalmente non può fare un passo di lato. Si è visto dopo il referendum", ricorda il leader di Azione e presidente del Terzo polo. "Quando a dicembre si è ripreso il 100% di IV - ricostruisce -. L'ho chiamato e mi ha detto: stai sereno. È uno che se non stai attento ti si 'magna'. Ma io sono un boccone indigesto". "Qualcuno me lo aveva detto che dovevo stare attento - rivela -. Ma non credo sia stato un errore allearci alle politiche. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) "Credevo che si potesse fare il partito unico e ingenuamente chefacesse un passo di lato, dato chedueinper il". Carlointervistato da Repubblica, ribadisce la sua versione sulla rottura tra Azione e Italia Viva, che sancisce di fatto la fine del Terzo Polo. "La verità è che Matteostrutturalmente non può fare un passo di lato. Si è visto dopo il referendum", ricorda il leader di Azione e presidente del Terzo polo. "Quando a dicembre si è ripreso il 100% di IV - ricostruisce -. L'ho chiamato e mi ha detto: stai sereno. È uno che se non stai attento ti si 'magna'. Ma io sono un boccone indigesto". "Qualcuno me lo aveva detto che dovevo stare attento - rivela -. Ma non credo sia stato un errore allearci alle politiche. ...

