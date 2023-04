Quante posizioni guadagna Jannik Sinner nel ranking ATP? Superato Aliassime, Rune nel mirino (Di venerdì 14 aprile 2023) Jannik Sinner è in semifinale nel torneo ATP Masters 1000 Montecarlo 2023! Nei quarti di finale l’italiano, numero 7 del tabellone, ha vinto il derby contro Lorenzo Musetti ed ha così incamerato altri 180 punti, oltre ai 180 già conquistati fino ai quarti, per complessivi 360. L’azzurro nel ranking di lunedì 10 aprile era 8° con 3345 punti, ed oggi, pur essendo salito a quota 3525, si ritrova sempre in 8a posizione, alle spalle del suo prossimo avversario, il danese Holger Rune, che al momento è a 3625. Sinner, infatti, scarterà lunedì 17 aprile i 180 punti dei quarti del 2022 a Montecarlo. Oggi l’azzurro ha scavalcato Felix Auger Aliassime, ma in base ai risultati di semifinali e finali, nonostante il successo nel derby italiano, potrebbe tornare anche al 9° posto, in ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023)è in semifinale nel torneoMasters 1000 Montecarlo 2023! Nei quarti di finale l’italiano, numero 7 del tabellone, ha vinto il derby contro Lorenzo Musetti ed ha così incamerato altri 180 punti, oltre ai 180 già conquistati fino ai quarti, per complessivi 360. L’azzurro neldi lunedì 10 aprile era 8° con 3345 punti, ed oggi, pur essendo salito a quota 3525, si ritrova sempre in 8a posizione, alle spalle del suo prossimo avversario, il danese Holger, che al momento è a 3625., infatti, scarterà lunedì 17 aprile i 180 punti dei quarti del 2022 a Montecarlo. Oggi l’azzurro ha scavalcato Felix Auger, ma in base ai risultati di semifinali e finali, nonostante il successo nel derby italiano, potrebbe tornare anche al 9° posto, in ...

