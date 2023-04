Quando rientra Matteo Berrettini? Cosa si è fatto e tempi di recupero dell’infortunio (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Masters 1000 di Montecarlo sta regalando grandi emozioni al tennis italiano, visto l’odierno derby azzurro nei quarti di finale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ma, purtroppo, ha visto anche l’ennesimo infortunio di Matteo Berrettini. Il tennista romano stava ritrovando la miglior condizione ed era riuscito anche a raggiungere gli ottavi dopo una sofferta vittoria contro l’argentino Francisco Cerundolo. Proprio in quella partita Berrettini, però, si è procurato un altro infortunio agli addominali, precisamente uno strappo di secondo grado al muscolo obliquo interno. Purtroppo quella è una zona dove l’ex Top-10 ha già avuto problemi in passato ed ora il rischio è quello di vederlo lontano anche oltre un mese. I tempi di recupero si ipotizzano essere tra le tre e le quattro settimane e sicuramente ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Masters 1000 di Montecarlo sta regalando grandi emozioni al tennis italiano, visto l’odierno derby azzurro nei quarti di finale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ma, purtroppo, ha visto anche l’ennesimo infortunio di. Il tennista romano stava ritrovando la miglior condizione ed era riuscito anche a raggiungere gli ottavi dopo una sofferta vittoria contro l’argentino Francisco Cerundolo. Proprio in quella partita, però, si è procurato un altro infortunio agli addominali, precisamente uno strappo di secondo grado al muscolo obliquo interno. Purtroppo quella è una zona dove l’ex Top-10 ha già avuto problemi in passato ed ora il rischio è quello di vederlo lontano anche oltre un mese. Idisi ipotizzano essere tra le tre e le quattro settimane e sicuramente ...

