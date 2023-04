Quando Michael Jackson si presentò a Fulham (Di venerdì 14 aprile 2023) «Stavo per iniziare il mio discorso alla squadra Quando Mohamed Al-Fayed è entrato nello spogliatoio con un gran sorriso stampato in faccia, seguito da un tipo alto e magro che somigliava un po’ a Michael Jackson». Lo ricorda così Kevin Keegan nella sua autobiografia, My Life in Football, quel 10 aprile 1999. Due volte Pallone d’Oro, più di 250 gol in carriera, attaccante dalla tecnica straordinaria, Keegan era abituato a essere la persona più famosa della stanza, soprattutto in patria, soprattutto nel 1999, visto che da lì a poco sarebbe diventato il CT dell’Inghilterra. Dopo qualche secondo di smarrimento, però, si accorse che quel giorno sarebbe andata molto diversamente: «Sorrise timidamente, poi lo sentii dire ‘Hey’ e mi accorsi che, caspita, era davvero Michael Jackson». Keegan non fu l’unico a ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 14 aprile 2023) «Stavo per iniziare il mio discorso alla squadraMohamed Al-Fayed è entrato nello spogliatoio con un gran sorriso stampato in faccia, seguito da un tipo alto e magro che somigliava un po’ a». Lo ricorda così Kevin Keegan nella sua autobiografia, My Life in Football, quel 10 aprile 1999. Due volte Pallone d’Oro, più di 250 gol in carriera, attaccante dalla tecnica straordinaria, Keegan era abituato a essere la persona più famosa della stanza, soprattutto in patria, soprattutto nel 1999, visto che da lì a poco sarebbe diventato il CT dell’Inghilterra. Dopo qualche secondo di smarrimento, però, si accorse che quel giorno sarebbe andata molto diversamente: «Sorrise timidamente, poi lo sentii dire ‘Hey’ e mi accorsi che, caspita, era davvero». Keegan non fu l’unico a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lUltimoUomo : Il 10 aprile del 1999 Michael Jackson si presentò a Craven Cottage per una partita del Fulham e quella visita lo le… - Jakyboy23 : @milaunicoamore Quando molli Michael Douglas per me che sono meglio? - NHCAPALDI : COSA È QUESTO VIDEO?? quando è passata dalla ferilli a Michael Jackson sono saltata ma perchè erano nella stessa sta… - LucaDondoni : Ho sentito e letto bene? “Affetti stabili”? Avete in mente “Back To The Future”? Ecco, quando mi parlano dei progra… - Lucina22082679 : Michael Schenker bellezza tedesca Ross Halfin.. quando il fotografo è geniale..1977..circa -